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رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا شنت اليوم 33 ضربة صاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية
Lebanon 24
11-10-2022
|
09:54
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