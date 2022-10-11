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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام ألمانية: برلين تُسلّم كييف أنظمة دفاع جوي من طراز "IRIS-T"

Lebanon 24
11-10-2022 | 10:42
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