ميقاتي: العرض النهائي جرت الموافقة عليه باللغة الإنكليزية وتتم دراسته لدى الرئيس عون باللغة العربية حالياً على أن يطل الرئيس عون اليوم أو غداً لإطلاعكم على التفاصيل

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