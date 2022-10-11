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وزير الخارجية الإيراني: أبلغت نظيرتي الفرنسية في اتصال احتجاجنا على التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية لإيران (الجزيرة)

Lebanon 24
11-10-2022 | 13:30
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