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المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": الاتفاق مع لبنان مرض للطرفين ومقبول دوليا

Lebanon 24
11-10-2022 | 13:33
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