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نصرالله عن ملف ترسيم الحدود: نحن أمام ساعات حاسمة وننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:33
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