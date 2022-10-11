نصرالله: في اللحظة التي يوقع فيها الإتفاق في الناقورة نستطيع أن نقول أنه تم الإتفاق وحتى ذلك الحين يجب أن نحطات "وبعدين منتفق عالتسمية" إن كانت اتفاقاً أم تفاهماً لكن "المهم المولود مش الإسم"

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