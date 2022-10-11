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نصر الله: سنتخذ احتياطاتنا خشية أن تتغير المواقف والآراء في أي لحظة

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:36
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نصرالله عن ملف الترسيم: سنتخذ احتياطاتنا خشية أن تتغير المواقف والآراء في أي لحظة
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نصرالله: في اللحظة التي يوقع فيها الإتفاق في الناقورة نستطيع أن نقول أنه تم الإتفاق وحتى ذلك الحين يجب أن نحطات "وبعدين منتفق عالتسمية" إن كانت اتفاقاً أم تفاهماً لكن "المهم المولود مش الإسم"
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