نصر الله: هناك من يحمّلنا مسؤولية الخطوط ونحن لا علاقة لنا بخطوط، واذا بتسألني "بحرنا وين؟" بقلك: "بحرنا يمتد الى غزة ونحن والشعب الفلسطيني مش قاسمين

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