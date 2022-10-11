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نصر الله: هناك من يحمّلنا مسؤولية الخطوط ونحن لا علاقة لنا بخطوط، واذا بتسألني "بحرنا وين؟" بقلك: "بحرنا يمتد الى غزة ونحن والشعب الفلسطيني مش قاسمين

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:43
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