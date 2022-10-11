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نصر الله: البيئة الحاضنة للمقـاومة دعمت هذا الخيار ودافعت عن هذا الخيار رغم أنها هي من ستتحمل نتائج الحـرب لو حصلت

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:46
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