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نصر الله: بعد موضوع المسيرات لم نكن بحاجة لإرسال غيرها أو إجراء مناورات لأن الهدف كان إفهام العدو أن المقاومة جدية

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:50
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باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
lebanon 24
12/10/2022 02:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: منطقتنا بحاجة إلى توحّد جميع قوى محور المقاومة الذي يُشكل لنا الأمل الوحيد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا ونفطنا وغازنا
lebanon 24
12/10/2022 02:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: أدرك العدو نتيجة حرب تموز أن المواجهة مع المقاومة خطيرة وكبيرة وأن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود
lebanon 24
12/10/2022 02:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله عن ملف ترسيم الحدود: نحن أمام ساعات حاسمة وننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو
lebanon 24
12/10/2022 02:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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