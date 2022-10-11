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نصرالله: هناك قلق من الفساد في مرحلة ما بعد الاتفاق وهذا يرتب مسؤولية بالدرجة الأولى على مجلس النواب
Lebanon 24
11-10-2022
|
14:56
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