علي حسن خليل للـlbc: موقفنا مُعلن من الحكومة، ولا يوجد لدينا أي مطلب على الإطلاق، والمسألة متوقفة بين عون وميقاتي، ويجب تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الملفات الدقيقة والواقع الاجتماعي المستجدّ

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