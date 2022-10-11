حسن خليل: في هذه الموازنة قمنا بحماية مرضى السرطان والمصابين بالأمراض المستعصية والجامعة اللبنانية، كما نجحنا في تخفيض نسبة العجز جراء زيادة الدولار الجمركي وإجراءات أخرى

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