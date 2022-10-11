Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: إدارة بايدن لن تغض الطرف عن تهديد إيران‬⁩ عند مراجعة العلاقة مع ⁧‫السعودية ‬⁩ بعد قرار أوبك

Lebanon 24
11-10-2022 | 19:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للحرة: أوضحنا لإيران أولوية إدارة بايدن في إطلاق سراح الأميركيين ومزدوجي الجنسية الذين تحتجزهم بشكل غير قانوني
lebanon 24
12/10/2022 05:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية بعد قرار أوبك+: ليس لدينا خطط لسحب القوات الأميركية من السعودية ولدينا مصالح مشتركة معها (الشرق)
lebanon 24
12/10/2022 05:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع القرار الأميركي: على إدارة بايدن إظهار الدعم للشعب الإيراني بالأفعال وليس الأقوال (العربية)
lebanon 24
12/10/2022 05:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندين التهديد الإيراني بشن هجمات جديدة ضد إقليم كردستان العراق (الجزيرة)
lebanon 24
12/10/2022 05:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2022-10-11
18:05 | 2022-10-11
18:03 | 2022-10-11
17:17 | 2022-10-11
16:23 | 2022-10-11
15:56 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website