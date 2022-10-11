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الجيش عبر تويتر: تدابير أمنية استثنائية للجيش في منطقة الشمال بدعم من القوات الجوية، تخللها عمليات دهم وتوقيف عدد من المطلوبين

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:55
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