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المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض إصدار أمر احترازي ضد اتفاق الترسيم البحري مع لبنان (الحدث)

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:45
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