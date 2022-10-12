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القضاء الإيراني يُوجّه الاتّهام لأكثر من 100 من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:12
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