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رويترز: مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تنص على إرسال الطرفين قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:30
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