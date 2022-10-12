27
o
بيروت
26
o
طرابلس
15
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز: مسودة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تنص على إرسال الطرفين قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية
Lebanon 24
12-10-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقول إنّ الاتفاق حلّ دائم ومنصف للنزاع البحري
Lebanon 24
رويترز: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقول إنّ الاتفاق حلّ دائم ومنصف للنزاع البحري
12/10/2022 18:00:15
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما والعمل على تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
بايدن: على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما والعمل على تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الجزيرة)
12/10/2022 18:00:15
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا تنصّ مسودة إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
Lebanon 24
على ماذا تنصّ مسودة إتّفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
12/10/2022 18:00:15
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيفتح المجال أمام تطوير مورد طاقة مهم
Lebanon 24
بلينكن: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيفتح المجال أمام تطوير مورد طاقة مهم
12/10/2022 18:00:15
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
Lebanon 24
الدولار بـ 397 ألف ليرة! (صورة)
04:30 | 2022-10-12
12/10/2022 04:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
إعلامية تُهاجر لبنان.. وتوّدعه من المطار بكلمات مؤثرة (صورة)
03:46 | 2022-10-12
12/10/2022 03:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-11
11/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يغرّد عن ملف الترسيم.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يغرّد عن ملف الترسيم.. هذا ما قاله
12:20 | 2022-10-11
11/10/2022 12:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
Lebanon 24
سيناريو ما بعد الترسيم: هكذا سيرد عون اعتبار جمهوره
01:00 | 2022-10-12
12/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:57 | 2022-10-12
المجلس الفيدرالي السويسري: عقوبات إضافية على روسيا تشمل 30 فردا و7 كيانات بعد الاستفتاءات الزائفة بأوكرانيا (الجزيرة)
10:43 | 2022-10-12
جعجع لـ"الجزيرة": ترسيم الحدود جاء نتيجة مصالح أميركية وأوروبية التقت مع مصالح لبنان وإسرائيل
10:42 | 2022-10-12
جعجع لـ"الجزيرة": اتفاق ترسيم الحدود البحرية جاء متأخرا وما حدث كان أفضل الممكن
10:33 | 2022-10-12
منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـ"الجزيرة": نأخذ تصريحات بوتين بشأن اللجوء إلى السلاح النووي على محمل الجدّ
10:32 | 2022-10-12
الكرملين: لا توجد خطط لأن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في أندونيسيا
10:29 | 2022-10-12
"إنترفاكس" عن وزير الطاقة الروسي: عطل تقني تسبب في تسرب بأحد خطوط أنابيب "دروجبا" للغاز وتم إصلاحه
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
12/10/2022 18:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact