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فياض من بعبدا: الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الإلتزام بالتنقيب والمباشرة به

Lebanon 24
12-10-2022 | 07:49
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