فياض: النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة إتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل

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