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رئيسة المفوضية الأوروبية: اليوم اقترحنا انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي فروح التغيير تعصف في قارتنا

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:20
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