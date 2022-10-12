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"إنترفاكس" عن وزير الطاقة الروسي: عطل تقني تسبب في تسرب بأحد خطوط أنابيب "دروجبا" للغاز وتم إصلاحه

Lebanon 24
12-10-2022 | 10:29
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