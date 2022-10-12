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الخارجية الروسية: التدريبات العسكرية الأميركية اليابانية تحدٍّ لأمن منطقة الشرق الأقصى الروسي ونصرّ على وقف مثل هذه الأعمال (الميادين)
Lebanon 24
12-10-2022
|
11:33
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