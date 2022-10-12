Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدفاع الألمانية: سنزود أوكرانيا بأربعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/10/2022 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السلوفاكي: قد ندرس التبرع لأوكرانيا بأسطولنا من طائرات ميغ الحربية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/10/2022 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بـ8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/10/2022 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا (العربية)
lebanon 24
12/10/2022 21:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:51 | 2022-10-12
13:30 | 2022-10-12
13:28 | 2022-10-12
13:12 | 2022-10-12
13:07 | 2022-10-12
12:57 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website