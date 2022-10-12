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وزير الخارجية الهنغاري: شركة غازبروم أكدت التزامها طويل الأمد بتشغيل خط الأنابيب التركي وشحنات الغاز إلى هنغاريا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:51
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