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ماكرون: نعمل بالتعاون مع الدنمارك لتأمين شحنات إضافية من مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:30
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