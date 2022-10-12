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الخارجية الأميركية: يجب توفير إمدادات الطاقة في السوق وقرار أوبك+ الأخير لا يتماشى مع ذلك

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:59
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