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نائب المندوب الصيني: بيجين ستمتنع عن التصويت على مشروع القرار الأوكراني المطروح أمام الجمعية العامة

Lebanon 24
12-10-2022 | 15:46
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