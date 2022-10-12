Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: فرنسا ستزوّد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات

Lebanon 24
12-10-2022 | 15:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستولتنبرغ: تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات هو "الأولوية"
lebanon 24
13/10/2022 07:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا لا ينبغي أن يثير رداً نووياً من فرنسا
lebanon 24
13/10/2022 07:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء
lebanon 24
13/10/2022 07:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات قدمته ألمانيا
lebanon 24
13/10/2022 07:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:27 | 2022-10-12
23:20 | 2022-10-12
18:44 | 2022-10-12
18:44 | 2022-10-12
18:30 | 2022-10-12
18:12 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website