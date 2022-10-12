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لابيد يدعو إلى مشاورات أمنية في ضوء التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس

Lebanon 24
12-10-2022 | 17:11
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