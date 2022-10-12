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كوريا الشمالية تقول إن الصواريخ بعيدة المدى التي أطلقتها أصابت هدفا على بعد 2000 كيلومتر
Lebanon 24
12-10-2022
|
17:56
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