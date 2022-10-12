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حالة الإنذار القصوى في بغداد ومحافظات جنوبية قبل جلسة انتخاب الرئيس العراقي

Lebanon 24
12-10-2022 | 18:44
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