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وزارة الخزانة الأميركية تقترح تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي عند حوالي 60 دولارا

Lebanon 24
13-10-2022 | 01:04
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