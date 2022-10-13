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كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر الى مبنى مجلس النواب ولكنّها لن تدخل الى القاعة (lbci)

Lebanon 24
13-10-2022 | 02:45
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من مجلس النواب: مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد،وأرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها.
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13/10/2022 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/10/2022 18:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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