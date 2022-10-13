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الحاج: "حزب الله" يحاول فرض رئيسٍ وفق أهوائه ولهذا السبب يمارس التعطيل في الوقت الراهن

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:11
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