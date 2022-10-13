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مخزومي لـ"الجديد": بعد ما حصل بملف الترسيم نرى تسوية قادمة لكن ليس على حساب السيادة ونريد رئيساً قادراً "ما بياخد أوامر عالتلفون" وبالتالي يعود الى حضنه العربي

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:18
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