مخزومي لـ"الجديد": بعد ما حصل بملف الترسيم نرى تسوية قادمة لكن ليس على حساب السيادة ونريد رئيساً قادراً "ما بياخد أوامر عالتلفون" وبالتالي يعود الى حضنه العربي

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