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حواط: على الفريق الآخر أن يحدد مرشحه مثلما فعلنا نحن وبعدها الحضور إلى مجلس النواب لتحقيق الانتخاب وإيصال رئيسٍ جديد للبلاد

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:31
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