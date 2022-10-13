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النائب وائل بو فاعور: جاهزون للتصويت في الجلسة وقد أعلنا عن مرشحنا ويبقى على الكتل الأخرى تحديد مرشحيها

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:32
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