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النائب فضل الله: طرح أسماء مقابل أسماء هو أسلوب للتحدّي ونحنُ لا نريد ذلك بل ندعو للتوافق دائماً وعلى جميع الكتل السياسية معرفة ذلك

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:39
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النائب بولا يعقوبيان لـmtv: لدينا سلة أسماء من ضمنها صلاح حنين وزياد بارود وغيرهما ونفضّل شخصاً من قماشة مغايرة عن الطبقة السياسية ونعمل لتوفير 86 صوتاً ومن يلتقي معنا بالمبادرة التي أطلقناها سنلاقيه
lebanon 24
13/10/2022 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم الأسماء.. نواب من "حزب الله" لم يقاطعوا "جلسة الرئيس" اليوم
lebanon 24
13/10/2022 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: نريدُ "التوافق" وهذا الأمر يحتاجُ إلى حوارٍ مع الآخرين مع الإبتعاد عن أسلوب التحدّي
lebanon 24
13/10/2022 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بوشيكيان لـLBCI: كتلة نواب الأرمن لن تشارك اليوم في الجلسة ومن المحتمل عدم إكتمال النصاب والتوافق يجب أن يحصل بين كل الكتل السياسية
lebanon 24
13/10/2022 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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