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فضل الله: منفتحون على كل حوار مع "المخلصين للبنان" والذي يريدُ "تحدّي" اللبنانيين فإنه يريدُ الذهاب بهم إلى الفراغ

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:41
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