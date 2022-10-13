Advertisement

أخبار عاجلة

بولا يعقوبيان لـLBCI: نحن واضحون لا نريد الفراغ لأن الفراغ سيؤدي الى الخراب

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: أكّدنا على ضرورة وجود حكومة مُكتملة الصلاحيات ونحنُ لا نريد الفراغ وشدّدنا على ضرورة أن يحظى الرئيس الجديد بتمثيلٍ وتأييد نيابي
lebanon 24
13/10/2022 18:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من دون الدخول في ديباجة المواصفات اقول لكم اننا نريد رئيسا خلال المهلة ولا نريد فراغا ولا نرغب بالاعتياد على "خبرية" الفراغ
lebanon 24
13/10/2022 18:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك
lebanon 24
13/10/2022 18:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: التمسك بالمؤسسات وتفعيلها يجب أن يكون الأساس ولدينا مُبادرة توجهنا بها إلى الجميع لأننا نعلم أن البلد لا يحتمل الفراغ
lebanon 24
13/10/2022 18:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:04 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:54 | 2022-10-13
10:36 | 2022-10-13
10:27 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website