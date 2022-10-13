Advertisement

أخبار عاجلة

84 نائباً وصلوا حتى الساعة الى مجلس النواب

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
43 نائبا وصلوا حتى الساعة الى مجلس النواب
lebanon 24
13/10/2022 18:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتمال النصاب بعد وصول 86 نائباً الى مجلس النواب (الجديد)
lebanon 24
13/10/2022 18:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة حتى يوم الغد الساعة 2:30 ظهرا
lebanon 24
13/10/2022 18:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد
lebanon 24
13/10/2022 18:11:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:04 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:54 | 2022-10-13
10:36 | 2022-10-13
10:27 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website