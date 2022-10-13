عدوان: جاهزون في كل دقيقة لانتخاب رئس للجمهورية، لكن هنا مجموعة من الافرقاء غير جاهزين لهذه الخطوة على الرغم ان الكتل كان يجب عليها ان تعلن مرشحيها منذ أيلول

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