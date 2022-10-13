عدوان: بالنسبة لنا كتكتل موقفنا لن يتغير نريد رئيسا قادرا على انتشال لبنان مما هو فيه، ونرى بميشال معوض المرشح الذي يستطبع عبر خياراته من القيام بهذه المهمة

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