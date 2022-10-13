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سامي الجميّل: كل ما يحصل يدخل ضمن اطار الشعارات والذرائع انه لا يوجد مرشح او توافق على مرشح واحد وبالتالي فريق معين يبحث عن ذريعة كي لا يصل الى انتخاب رئيس
Lebanon 24
13-10-2022
|
04:24
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