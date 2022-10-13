ستريدا جعجع: مبروك لترسيم الحدود البحرية ونجدد مطالبتنا بصندوق سياد حفاظا على الثروات ومنعا للفساد، سنستمر في ترشيح معوض مع العلم انه من حق الحكيم الطبيعي ان يترشح لكن وضع ترشيحه على جنب بهدف توحيد اللبنانيين

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