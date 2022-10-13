معوّض: يجب التفاهم على مهمّة الرئيس الجديد والتأكيد على دوره الأساسي في إعادة لبنان إلى الحضن العربي وتوحيد اللبنانيين وتحقيق الإنقاذ المطلوب والجدي

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