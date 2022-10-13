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هجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء تزامنا مع عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق (روسيا اليوم)

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:03
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