Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيين من الدنمارك والسويد وألمانيا بسبب حادث "نورد ستريم"

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: روسيا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التسرّب من "نورد ستريم"
lebanon 24
13/10/2022 18:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "نوفوستي": السفارة الروسية في الدنمارك تطلب من كوبنهاغن تزويدها بمعلومات بشأن حادثة "نورد ستريم" فور حصولها عليها
lebanon 24
13/10/2022 18:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية الألمانية: نتعامل بجدية مع الأضرار اللاحقة بخطّ "نورد ستريم" ونحن على اتصال بشركائنا في الدنمارك والسويد
lebanon 24
13/10/2022 18:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الروسية في كوبنهاغن: روسيا لا تستبعد إمكانية إصلاح خطي أنابيب نورد ستريم" لكن يمكن اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد معاينة مكان الحادث
lebanon 24
13/10/2022 18:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:54 | 2022-10-13
10:36 | 2022-10-13
10:27 | 2022-10-13
10:07 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website